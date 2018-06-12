Лопетегі стане головним тренером "Реала" після ЧС-2018

Тренер збірної Іспанії буде працювати в мадридському клубі
Головний тренер збірної Іспанії з футболу Хулен Лопетегі очолить мадридський "Реал" після закінчення чемпіонату світу-2018. Про це повідомляється на офіційному сайті "королівського клубу".
Контракт з 51-річним іспанським фахівцем буде розрахований на три роки.
Зазначимо, що в кінці травня фахівець підписав нову угоду з Футбольною федерацією Іспанії, розраховану до 2020 року. Він очолює збірну Іспанії з 2016 року. "Фурія роха" за 18 матчів під його керівництвом не програла жодного разу, здобувши 13 перемог.
OFICIAL @LuisRubiales anuncia la renovación del seleccionador @julenlopetegui hasta 2020.#Julen2020 pic.twitter.com/Rs3biWaFoG— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 22, 2018
Тренерську кар'єру Лопетегі розпочав у 2003 році в "Райо Вальєкано", після чого працював з молодіжною командою "Реала" і юнацькими складами збірної Іспанії. З 2014 по 2016 рік він тренував португальський "Порту".
На груповому етапі ЧС-2018 Іспанія зіграє з Португалією, Іраном і Марокко.
Нагадаємо, на посаді наставника "Реала" Хулен Лопетегі замінить Зінедіна Зідана, який несподівано покинув клуб після завоювання третього поспіль Кубка чемпіонів.