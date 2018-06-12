Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Лопетегі стане головним тренером "Реала" після ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    12.06.2018 - 18:08
Фото: Хулен Лопетегі (sefutbol.com)
Фото: Хулен Лопетегі (sefutbol.com)

Тренер збірної Іспанії буде працювати в мадридському клубі

Головний тренер збірної Іспанії з футболу Хулен Лопетегі очолить мадридський "Реал" після закінчення чемпіонату світу-2018. Про це повідомляється на офіційному сайті "королівського клубу".

Контракт з 51-річним іспанським фахівцем буде розрахований на три роки. 

Зазначимо, що в кінці травня фахівець підписав нову угоду з Футбольною федерацією Іспанії, розраховану до 2020 року. Він очолює збірну Іспанії з 2016 року. "Фурія роха" за 18 матчів під його керівництвом не програла жодного разу, здобувши 13 перемог.

Тренерську кар'єру Лопетегі розпочав у 2003 році в "Райо Вальєкано", після чого працював з молодіжною командою "Реала" і юнацькими складами збірної Іспанії. З 2014 по 2016 рік він тренував португальський "Порту".

На груповому етапі ЧС-2018 Іспанія зіграє з Португалією, Іраном і Марокко.

Нагадаємо, на посаді наставника "Реала" Хулен Лопетегі замінить Зінедіна Зідана, який несподівано покинув клуб після завоювання третього поспіль Кубка чемпіонів.

Конте відмовився очолити "Реал" Зідан міг покинути "Реал" через розбіжності з Пересом
Теги публікації: Реал, ЧМ-2018, сборная Испании, тренер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся