Лопетегі стане головним тренером "Реала" після ЧС-2018

Тренер збірної Іспанії буде працювати в мадридському клубі

Головний тренер збірної Іспанії з футболу Хулен Лопетегі очолить мадридський "Реал" після закінчення чемпіонату світу-2018. Про це повідомляється на офіційному сайті "королівського клубу".

Контракт з 51-річним іспанським фахівцем буде розрахований на три роки.

Зазначимо, що в кінці травня фахівець підписав нову угоду з Футбольною федерацією Іспанії, розраховану до 2020 року. Він очолює збірну Іспанії з 2016 року. "Фурія роха" за 18 матчів під його керівництвом не програла жодного разу, здобувши 13 перемог.

Тренерську кар'єру Лопетегі розпочав у 2003 році в "Райо Вальєкано", після чого працював з молодіжною командою "Реала" і юнацькими складами збірної Іспанії. З 2014 по 2016 рік він тренував португальський "Порту".

На груповому етапі ЧС-2018 Іспанія зіграє з Португалією, Іраном і Марокко.

Нагадаємо, на посаді наставника "Реала" Хулен Лопетегі замінить Зінедіна Зідана, який несподівано покинув клуб після завоювання третього поспіль Кубка чемпіонів.