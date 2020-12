Лопес после победы над Ломаченко признан бойцом года

Авторитетный боксерский журнал The Ring подводит итоги уходящего года. Звание лучших боксеров в 2020 году разделили между собой сразу два кандидата - абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес и чемпион WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри.

Об этом сообщает пресс-служба издания.

Оба боксера вписали себя в историю, несмотря на всего один проведенный поединок в текущем году.

For only the fifth time in 92 years and for the first time in 35 years, we have shared honors for Ring Magazine Fighter of the Year: @Tyson_Fury and @TeofimoLopez. MASSIVE CONGRATULATIONS to both champions! #boxing #TysonFury #TeofimoLopez pic.twitter.com/Y5fMkaM8u8