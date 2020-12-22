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Лопес после победы над Ломаченко признан бойцом года

Лос-Анжелес, Вторник 22 декабря 2020 12:41
Лопес после победы над Ломаченко признан бойцом года
Фото: Теофимо Лопес (twitter.com/TeofimoLopez)
Автор: Вера Олейник

Авторитетный боксерский журнал The Ring подводит итоги уходящего года. Звание лучших боксеров в 2020 году разделили между собой сразу два кандидата - абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес и чемпион WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри.

Об этом сообщает пресс-служба издания.

Оба боксера вписали себя в историю, несмотря на всего один проведенный поединок в текущем году.

Лопес в середине октября, будучи андердогом боя, сенсационно перебоксировал по итогам двенадцати раундов украинца Василия Ломаченко, став самым молодым абсолютным чемпионом мира в новейшей истории.

Фьюри в конце февраля стал двукратным чемпионом, победив в реванше техническим нокаутом Деонтея Уайлдера, для которого это поражение стало первым в карьере.

Лопес впервые был признан боксером года по версии The Ring, а Фьюри выигрывал в этой номинации в 2015 году, когда прервал гегемонию Владимира Кличко.

Стоит также отметить, что журнал не смог определить одного лучшего боксера года впервые за 35 лет.

Напомним, Ломаченко не собирается менять дивизион и будет добиваться реванша.

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Новости Украины Спорт Василий ЛомаченкобойБокс

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