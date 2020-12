Лопес після перемоги над Ломаченком визнаний бійцем року

Авторитетний боксерський журнал The Ring підбиває підсумки року, що минає. Звання кращих боксерів у 2020 році розділили між собою відразу два кандидати - абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес і чемпіон WBC в суперважкому дивізіоні Тайсон Ф'юрі.

Про це повідомляє пресслужба видання.

Обидва боксери вписали себе в історію, попри все один проведений поєдинок в поточному році.

