Лондонське дербі українців, нова інтрига Формули-1, регбі півкуль: анонс вихідних у спорті

Мото Гран-прі Австралії

21 жовтня, 07:10, Острів Філіпа, "Філіп Айленд", трансляція на каналі "Перший автомобільний"

Чинний чемпіон MotoGP Франческо Баньяя задихав вільніше. На Гран-прі Індонезії він здобув феноменальну перемогу з 13-го місця. Натомість його головний конкурент – Хорхе Мартін – невчасно впав і дістався фінішу за межами топ-15. Узяти реванш іспанець намагатиметься на австралійському етапі. Та легко не буде нікому. Організатори перенесли гонку на суботу через примхи погоди.

"Челсі" – "Арсенал"

21 жовтня, 19:30, Лондон, "Стемфорд Брідж", трансляція на app.setantasports.com

У черговому столичному дербі англійської Прем'єр-ліги зійдуться "Челсі" та "Арсенал". Українські шанувальники мають свій інтерес, адже очікують побачити протистояння Михайла Мудрика та Олександра Зінченка. Наразі команда останнього впевненіше йде в чемпіонаті, розділивши лідерство з "Тоттенхемом". Проте, в першості, де "Ман Сіті" двічі поспіль програє, можливе все.

Фото: "Арсенал" виграв обидва матчі сезону 2022/23 (premierleague.com)

Англія – ПАР

21 жовтня, 22:00, Сен-Дені, "Стад де Франс", трансляція на Rugby Pass TV

Підходить до розв'язки Кубок світу з регбі. Шляхи фіналістів попереднього розіграшу тепер перетнулися в 1/2 фіналу. Стартові позиції англійців виглядають гіршими. Утім, "червоно-білі" ще не програли на Мундіалі жодного матчу. Натомість чинні чемпіони в групі поступилися Ірландії, а в чвертьфіналі ледве здолали збірну Франції (29:28).

"Мілан" – "Ювентус"

22 жовтня, 21:45, Мілан, "Сан-Сіро", трансляція на MEGOGO

Принципове протистояння Серії А цього разу затьмарене скандалом зі ставками молодих італійських зірок. І "Мілан", і "Юве" опинилися в епіцентрі подій. Хавбек туринців Ніколо Фаджолі вже навіть отримав бан на рік, а екс-зірка "россонері" Сандро Тоналі може попрощатися з футболом узагалі на три. Цей "соус" зіпсував апетитну страву зустрічі першої та третьої команд першості.

Фото: "Россонері" та "б'янконері" проґавили лудоманію своїх талантів (acmilan.com)

Гран-прі США

22 жовтня, 22:00, Остін, "Траса Америк", телетрансляція на Setanta Sports+

Після дострокових перемог Макса Ферстаппена в особистому заліку, а стайні "Ред Булл" у Кубку конструкторів фанати F1 шукають нові інтриги до кінця сезону. Родзинка останнього часу – форма команди "Макларен". Ландо Норріс і Оскар Піастрі відчутно покращили результати, тож британська стайня кинула виклик "Астон Мартіну". А там і черга "Феррарі" може настати...