Лондонское дерби украинцев, новая интрига F1, регби полушарий: анонс выходных в спорте

Мото Гран-при Австралии

21 октября, 07:10, Остров Филиппа, "Филипп Айленд", трансляция на канале "Первый автомобильный"

Действующий чемпион MotoGP Франческо Баньяя задышал свободнее. На Гран-при Индонезии он одержал феноменальную победу с 13-го места. Его главный конкурент – Хорхе Мартин – невовремя упал и добрался до финиша за пределами топ-15. Взять реванш испанец постарается на австралийском этапе. Но легко не будет никому. Организаторы перенесли гонку на субботу из-за прихотей погоды.

"Челси" – "Арсенал"

21 октября, 19:30, Лондон, "Стэмфорд Бридж", трансляция на app.setantasports.com

В очередном столичном дерби английской Премьер-лиги сойдутся "Челси" и "Арсенал". У украинских поклонников свой интерес, ведь ожидают увидеть противостояние Михаила Мудрика и Александра Зинченко. Пока команда последнего увереннее идет в чемпионате, разделив лидерство с "Тоттенхэмом". Однако в первенстве, где "Ман Сити" дважды подряд проигрывает, возможно все.

Фото: "Арсенал" выиграл оба матча сезона 2022/23 (premierleague.com)

Англия – ЮАР

21 октября, 22:00, Сен-Дени, "Стад де Франс", трансляция на Rugby Pass TV

Подходит к развязке Кубок мира по регби. Пути финалистов предыдущего розыгрыша теперь пересеклись в 1/2 финала. Стартовые позиции англичан выглядят хуже. Впрочем, "красно-белые" еще не проиграли на Мундиале ни одного матча. А вот действующие чемпионы в группе уступили Ирландии, а в четвертьфинале едва одолели сборную Франции (29:28).

"Милан" – "Ювентус"

22 октября, 21:45, Милан, "Сан-Сиро", трансляция на MEGOGO

Принципиальное противостояние Серии А в этот раз омрачено скандалом со ставками молодых итальянских звезд. И "Милан", и "Юве" оказались в эпицентре событий. Хавбек туринцев Николо Фаджоли уже даже получил бан на год, а экс-звезда "россонери" Сандро Тонали может попрощаться с футболом на целых три. Этот "соус" испортил аппетитное блюдо встречи первой и третьей команд первенства.

Фото: "Россонери" и "бьянконери" упустили лудоманию своих талантов (acmilan.com)

Гран-при США

22 октября, 22:00, Остин, "Трасса Америк", телетрансляция на Setanta Sports+

После досрочных побед Макса Ферстаппена в личном зачете, а конюшни "Ред Булл" в Кубке конструкторов фанаты F1 ищут новые интриги до конца сезона. Изюминка последнего времени – форма команды "Макларен". Ландо Норрис и Оскар Пиастри ощутимо улучшили результаты, так что британская конюшня бросила вызов "Астон Мартину". А там и очередь "Феррари" может наступить...