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Под Лондоном сошел с рельсов поезд, двое пострадавших

Автор: Анастасия Рокитна

Под Лондоном сошел с рельсов поезд пригородной электрички с 50 пассажирами. Пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Это произошло в конце линии к северу от Лондона, в городе Энфилд.

Электричка сошла с рельсов, врезалась в защитные барьеры и примяла их сверху, едва не врезавшись в здание станции и оставшись в вертикальном положении. Пострадали два человека, среди них и водитель.

Оператор Transport for London сообщил, что поезд в тот момент двигался на незначительной скорости, а машиниста перед выходом на работу проверяли по рутинными процедурами.

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Лондон