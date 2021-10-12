Під Лондоном зійшов з рейок потяг, двоє постраждалих

Під Лондоном зійшов з рейок потяг приміської електрички з 50 пасажирами. Постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на BBC.

Це сталось в кінці лінії на північ від Лондона, в місті Енфілд.

Електричка зійшла з рейок, врізалася в захисні бар’єри та прим’яла їх зверху, ледве не врізавшись у будівлю станції і залишившись у вертикальному положенні. Постраждали двоє людей, серед них і водій.

Оператор Transport for London повідомив, що потяг на той момент рухався на незначній швидкості, а машиніста перед виходом на роботу перевіряли за рутинними процедурами.