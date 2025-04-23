У Лондоні стартували переговори щодо України на нижчому рівні, - Sky News

Як пише видання, у Лондоні тривають переговори між Україною, Великою Британією, США, Францією та Німеччиною щодо мирного плану припинення війни.

За даними Sky News, стартували переговори на нижчому рівні. Дискусії проводять радники з національної безпеки Британії, Франції та Німеччини, а також офіційні особи України та США.

Раніше очікувалося, що у Лондоні проведуть переговори на рівні міністрів закордонних справ п'ятьох країн. Але держсекретар США Марко Рубіо не приїхав на зустріч.

Глава МЗС та Міноборони України і Британії окремо проводять двосторонню дискусію.

Міністр оборони Британії Джон Гілі також має зустрітися зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом, який представляє Вашингтон в дискусіях замість Рубіо.