У Лондоні представили результати розслідування масштабної пожежі, в якій загинули 72 людини

Оприлюднено результати публічного розслідування руйнівної пожежі в лондонській багатоповерхівці Гренфелл Тауер у 2017 році, внаслідок якої загинуло 72 людини, У катастрофі звинувачують помилки уряду, будівельної індустрії і окремих фірм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Пожежа охопила 23-поверховий будинок соціального житла в одному з найбагатших районів Лондона вранці 14 червня 2017 року. Це була найбільша за кількістю жертв пожежа в житловому будинку у Британії з часів Другої світової війни.

"Проста правда полягає в тому, що всіх смертей, які сталися, можна було уникнути", — сказав голова розслідування Мартін Мур-Бік.

У своєму довгоочікуваному остаточному звіті розслідування поклало найбільшу відповідальність за катастрофу на компанії, залучені до обслуговування та ремонту багатоквартирного будинку, а також на компанії, які, за його словами, нечесно рекламували горючі облицювальні матеріали як безпечні.

Він також критикував тодішній уряд, місцеву владу Кенсінгтона та Челсі, галузь, регуляторні групи, конкретних осіб і погано підготовлену пожежну бригаду за багаторічну бездіяльність щодо пожежної безпеки у багатоповерхових кварталах.

"Не всі вони несуть однакову відповідальність за можливу катастрофу, але, як показують наші звіти, усі так чи інакше сприяли їй, у більшості випадків через некомпетентність, але в деяких випадках через нечесність і жадібність", — сказав Мур-Бік.

У звіті про розслідування, який зайняв майже 1700 сторінок, говориться, що пекло стало кульмінацією «десятиріч невдач», коли прибуток був поставлений вище за людей.

"Обов'язок уряду — захищати життя, одночасно захищаючи нас від корпоративної жадібності. Але надто довго вони допомагали корпораціям, допомагаючи їм наживатися та диктувати правила", — заявила Grenfell United, група, яка представляє деяких тих, хто вижив, а також сім'ї загиблих.

Прем'єр-міністр Кір Стармер вибачився перед родичами жертв і тих, хто вижив від імені британської держави, заявивши, що вони роками зазнавали невдачі.

"Цього ніколи не мало статися. Країна не виконала свого найголовнішого обов'язку — захистити вас і ваших близьких. Сьогодні довгоочікуваний день істини, але тепер він повинен привести до дня справедливості", — сказав він у парламенті, де за цим спостерігали деякі родичі загиблих.

Британська поліція заявила, що під слідством перебувають 58 осіб і 19 фірм і організацій. Однак до будь-яких судових переслідувань, у тому числі за корпоративне вбивство та шахрайство, поки не дійшло.

Попередній звіт слідчої групи у 2019 році виявив несправність електрики в холодильнику в квартирі на четвертому поверсі, що спричинило пожежу.

Потім полум’я поширювалося неконтрольовано, головним чином через те, що під час реконструкції 2016 року вежа була покрита облицюванням – зовнішніми панелями, призначеними для покращення зовнішнього вигляду та додаткової ізоляції – виготовленими з горючого алюмінієвого композитного матеріалу, який виступав як джерело палива.