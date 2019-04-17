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В Лондоне задержали 200 активистов

Новости » Происшествия    17.04.2019 - 04:17
В Лондоне задержали 200 активистов
Фото: полиция Лондона (из открытых источников)

Активисты требовали сократить выбросы углерода до нуля

В столице Великобритании полиция задержала более 200 человек, которые протестовали против климатических изменений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Так, активисты требовали сократить выбросы углерода до нуля, объявить климатическое и экологическое чрезвычайное положение и организовать собрание граждан для разработки чрезвычайного плана действий в отношении изменения климата и экологической ситуации в целом.

"Активисты из движения Extinction Rebellion, которые проводили протесты против климатических изменений, в ходе которых заблокировали дороги в центр Лондона, были задержаны правоохранителями. Всего полиция арестовала 209 человек", -отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лондоне (Великобритания) протестующие, так называемые "желтые жилеты" блокировали Тауэрский мост.

Как сообщается, они требовали выхода Великобритании из состава ЕС.

Так, сначала они заняли Вестминстерский мост, но через 15 минут полиция попросила их переместиться. Участники прошлись по Downing Street, a затем заняли Тауэрский мост. Все это время они выкрикивали лозунги, различные речевки и песни о Brexit.

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