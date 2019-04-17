У Лондоні затримали 200 активістів

Фото: поліція Лондона (з відкритих джерел)

Активісти вимагали скоротити викиди вуглецю до нуля

В столиці Великобританії поліція затримала понад 200 осіб, які протестували проти кліматичних змін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Так, активісти вимагали скоротити викиди вуглецю до нуля, оголосити кліматичний та екологічний надзвичайний стан і організувати збори громадян для розробки надзвичайного плану дій щодо зміни клімату та екологічної ситуації загалом.

"Активісти з рух Extinction Rebellion, котрі проводили протести проти кліматичних змін, в ході яких заблокували дороги в центр Лондона, були затримані правоохоронцями. Загалом поліція арештувала 209 осіб", -зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лондоні (Великобританія) протестувальники, так звані "жовті жилети"блокували Тауерський міст.

Як повідомляється, вони вимагали виходу Великобританії зі складу EC.

Так, спочатку вони зайняли Вестмінстерський міст, але через 15 хвилин поліція попросила їх переміститися. Учасники пройшлися по Downing Street, a потім зайняли Тауерський міст. Bесь це час вони вигукували гасла, різні речівки та пісні про Брексіт.