В Лондоне выставочный центр превратили во временный госпиталь

Выставочный центр ExCel Centre в Лондоне превратили в госпиталь для размещения больных коронавирусом пациентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Отмечается, что уже в ближайшие дни Nightingale Hospital London начнет принимать первых больных коронавирусом пациентов. Ожидается, что во временном госпитале смогут разместить 4 тысячи больных.

Фото: переоборудование выставочного центра (uk.gov)

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту британского создадут временный морг для размещения умерших от коронавируса людей. Временный морг сможет вместить в себя до 12 тысяч умерших от COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Британии вчера зафиксировали почти 200 смертей от коронавируса. Общее количество летальных случаев от заболевания коронавирусом в Британии выросло до 759.

Кроме того, вчера заражение коронавирусом подтвердили у министра здравоохранения Британии Мэтта Хэнкока и британского премьер-министра Бориса Джонсона. Чиновники находятся на домашней самоизоляции и имеют легкие симптомы заболевания.