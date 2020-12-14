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В Лондоне введут самый высокий уровень ограничений из-за коронавируса

Лондон, Понедельник 14 декабря 2020 18:21
В Лондоне введут самый высокий уровень ограничений из-за коронавируса
Фото: карантин в Британии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В среду, 16 декабря, Лондон перейдет на самый высокий уровень карантинных ограничений. Ограничения усиливают из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает телеканал BBC.

Кроме Лондона, под третий уровень ограничений также попадут части Эссекса и Хартфордшира.

После ужесточения ограничений в этих регионах будет запрещено:

  • работу баров, пабов, ресторанов (кроме выноса и доставки);
  • посещение мероприятий на стадионах;
  • работу кинотеатров и развлекательных заведений.

Жителям Соединенного Королевства не рекомендуют посещать регионы, которые попали под третий уровень карантинных ограничений.

Напомним, в начале декабря власти Британии отменила локдаун, но ввели новую систему ограничений. С 2 декабря в Соединенном Королевстве начали действовать трехуровневые ограничения.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября в Лондоне прошли массовые акции протеста против карантина.

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