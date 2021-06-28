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В Лондоне возле ж/д-станции возник огромный пожар: свидетели заявили о взрыве

Автор: Андрей Василюк

В Лондоне у железнодорожной станции "Elephant and Castle" возник масштабный пожар. На место отправились около 70 спасателей, очевидцы сообщают о взрыве.

Об этом сообщает пожарная бригада Лондона в Twitter.

"Огромный пожар вспыхнул в арках у железнодорожного вокзала на юге Лондона - свидетели сообщают, что видели "взрыв в виде огненного шара", - говорится в сообщении.

Около 70 пожарных отправились для ликвидации пожара. Спасатели призвали людей "избегать района и закрывать все двери и окна".

По соцсетям распространяются видеокадры, на которых в небо поднимается огромный шлейф черного дыма.

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