В Лондоні біля залізничної станції виникла величезна пожежа: свідки заявили про вибух

В Лондоні біля залізничної станції "Elephant and Castle" виникла масштабна пожежа. На місце вирушили близько 70 рятувальників, очевидці повідомляють про вибух.
Про це повідомляє Пожежна бригада Лондона в Twitter.
"Величезна пожежа спалахнула в арках біля залізничного вокзалу на півдні Лондона - свідки повідомляють, що бачили "вибух у вигляді вогняної кулі", - йдеться в повідомленні.
Близько 70 пожежників вирушили для ліквідації пожежі. Рятувальники закликали людей "уникати району і закривати всі двері та вікна".
Соцмережами ширяться відеокадри, на яких у небо здіймається величезний шлейф чорного диму.