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В Лондоні біля залізничної станції виникла величезна пожежа: свідки заявили про вибух

Автор: Андрій Василюк

В Лондоні біля залізничної станції "Elephant and Castle" виникла масштабна пожежа. На місце вирушили близько 70 рятувальників, очевидці повідомляють про вибух.

Про це повідомляє Пожежна бригада Лондона в Twitter.

"Величезна пожежа спалахнула в арках біля залізничного вокзалу на півдні Лондона - свідки повідомляють, що бачили "вибух у вигляді вогняної кулі", - йдеться в повідомленні.

Близько 70 пожежників вирушили для ліквідації пожежі. Рятувальники закликали людей "уникати району і закривати всі двері та вікна".

Соцмережами ширяться відеокадри, на яких у небо здіймається величезний шлейф чорного диму.

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пожежа