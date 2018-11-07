У Лондоні співробітники метро влаштували страйк на двох лініях

Мова йде про центральну лінію, а також лінії "Ватерлоо-енд-Сіті"

Співробітники метрополітену Лондона проводять 24-годинний страйк, який зачепив дві лінії метро. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Independent.

За даними видання, мова йде про центральну лінію, а також лінії "Ватерлоо-енд-Сіті". На станціях цих ліній частково або повністю припинено обслуговування пасажирів.

У британській транспортній компанії Transport for London попередили, що деякі станції метрополітену перевантажені через страйк, і тому їх можуть закрити, особливо у вечірній час пік. Зокрема, це стосується станцій "Стратфорд", "Бонд-стріт", "Тоттенхем-Корт-Роуд", "Ліверпуль-стріт", "Вудфорд", "Майл-Енд", "Лейтонстоун", "Уайт-сіті", "Ілінг Броадвей", "Оксфорд серкус" і "Ноттінг хілл Гейт".

На сторінці центральної лінії в твіттері повідомляють, що не всі запити пасажирів про повернення вартості проїзду будуть задоволені, однак їх все одно розглянуть. Пасажирам рекомендують тимчасово пересісти на наземний громадський транспорт, автомобіль або пересуватися пішки.

Зазначимо, сьогодні, 7 листопада, через несправність сигнальної системи на злітно-посадковій смузі аеропорту Хітроу в Лондоні 7 листопада були скасовані або затримані десятки рейсів.