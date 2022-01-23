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В Лондоне считают "крайне маловероятной" отправку военных на помощь Украине

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Воскресенье 23 января 2022 12:18
В Лондоне считают "крайне маловероятной" отправку военных на помощь Украине Фото: вице-премьер-министр Великобритании Доминик Рааб (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Великобритания будет стоять "плечом к плечу" с Украиной, но "крайне маловероятно", что британские войска будут отправлены к границе с Россией, заявил вице-премьер Доминик Рааб. Ранее украинский посол допускал возможность приглашения британских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Рааба изданию Sky News.

Вице-премьер заявил, что Великобритания и другие страны введут экономические и финансовые санкции в отношении Москвы, если Россия вторгнется в Украину.

По его словам, Британия будет поддерживать Украину. "Мы стоим плечом к плечу, говоря, будут очень серьезные последствия, что если Россия двинется дальше, чтобы попытаться вторгнуться, а также установить марионеточный режим".

Рааб, которого спросили, отправит ли Великобритания войска в случае вторжения России, добавил: "Крайне маловероятно, что мы это сделаем. Но мы можем сказать, что мы уже готовы и участвуем в программах обучения для поддержки защищающихся украинцев, это абсолютно правильно".

Напомним, посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил о возможном приглашении в Киев британских военнослужащих в случае полномасштабной войны с Россией. Дипломат заявил, что сейчас важно понять насколько реальна опасность.

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