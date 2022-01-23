ru ua
Нд, 23 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Лондоні вважають "вкрай малоймовірною" відправку військових на допомогу Україні

Новость на русском →
Неділя 23 січня 2022 12:18
У Лондоні вважають "вкрай малоймовірною" відправку військових на допомогу Україні Фото: віце-прем'єр-міністр Великобританії Домінік Рааб (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Велика Британія стоятиме "пліч-о-пліч" з Україною, але "вкрай малоймовірно", що британські війська будуть відправлені до кордону з Росією, заявив віце-прем'єр Домінік Рааб. Раніше український посол допускав можливість запрошення британських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Рааба виданню Sky News.

Віце-прем'єр заявив, що Британія та інші країни введуть економічні та фінансові санкції щодо Москви, якщо Росія вторгнеться в Україну.

За його словами, Британія підтримуватиме Україну. "Ми стоїмо пліч-о-пліч, кажучи, будуть дуже серйозні наслідки, що якщо Росія рушить далі, щоб спробувати вторгнутися, а також встановити маріонетковий режим", - сказав він.

Рааб, якого запитали, чи відправить Британія війська в разі вторгнення Росії, додав: "Вкрай малоймовірно, що ми це зробимо. Але ми можемо сказати, що ми вже готові і беремо участь у програмах навчання для підтримки українців, що захищаються, це абсолютно правильно".

Нагадаємо, посол України в Лондоні Вадим Пристайко заявив про можливе запрошення до Києва британських військовослужбовців у разі повномасштабної війни з Росією. Дипломат заявив, що зараз важливо зрозуміти наскільки реальна небезпека.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Термін дії COVID-сертифікату скоротили: як його продовжити
Термін дії COVID-сертифікату скоротили: як його продовжити
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі