В Лондоне за руль "скорых" сели полицейские и пожарные из-за COVID

В Лондоне полицейских привлекают к вождению автомобилей скорой помощи. Медицинские службы столицы Великобритании перегружены в связи с увеличением количества случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает I News.

В некоторых районах Лондона коронавирусом болеет каждый двадцатый житель, и городские службы больше не могут обеспечивать нормальный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Власти принимают чрезвычайные меры, предусматривающие немедленное привлечение 75 полицейских для управления автомобилями скорой помощи. Еще 125 полицейских будут находиться в резерве - их будут привлекать, если ситуация ухудшится.

При этом служба скорой помощи Лондона уже использует пожарных для управления автомобилями "скорых".

В Британии зафиксировали 68 035 новых случаев COVID и 1 325 летальных исходов. Это самый большой суточный показатель с начала пандемии.

Напомним, накануне мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе из-за угрозы переполнения больниц из-за коронавируса.

Кроме того, с 5 января по всей территории Соединенного Королевства начал действовать третий локдаун с начала пандемии. До середины февраля будут закрыты большинство школ, людям будет разрешено покидать дома лишь в исключительных случаях - при походе в магазин, аптеку, больницу или для поездки на работу.