ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Лондоне за руль "скорых" сели полицейские и пожарные из-за COVID

Лондон, Суббота 09 января 2021 11:54
В Лондоне за руль "скорых" сели полицейские и пожарные из-за COVID
Фото: полиция Лондона (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

В Лондоне полицейских привлекают к вождению автомобилей скорой помощи. Медицинские службы столицы Великобритании перегружены в связи с увеличением количества случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает I News.

В некоторых районах Лондона коронавирусом болеет каждый двадцатый житель, и городские службы больше не могут обеспечивать нормальный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Власти принимают чрезвычайные меры, предусматривающие немедленное привлечение 75 полицейских для управления автомобилями скорой помощи. Еще 125 полицейских будут находиться в резерве - их будут привлекать, если ситуация ухудшится.

При этом служба скорой помощи Лондона уже использует пожарных для управления автомобилями "скорых".

В Британии зафиксировали 68 035 новых случаев COVID и 1 325 летальных исходов. Это самый большой суточный показатель с начала пандемии.

Напомним, накануне мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе из-за угрозы переполнения больниц из-за коронавируса.

Кроме того, с 5 января по всей территории Соединенного Королевства начал действовать третий локдаун с начала пандемии. До середины февраля будут закрыты большинство школ, людям будет разрешено покидать дома лишь в исключительных случаях - при походе в магазин, аптеку, больницу или для поездки на работу.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире ВеликобританияЛондонКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь