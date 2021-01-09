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У Лондоні за кермо "швидких" сіли поліцейські і пожежники через COVID

Лондон, Субота 09 січня 2021 11:54
У Лондоні за кермо "швидких" сіли поліцейські і пожежники через COVID
Фото: поліція Лондона (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

У Лондоні поліцейських залучають до водіння автомобілів швидкої допомоги. Медичні служби столиці Великобританії перевантажені у зв'язку зі збільшенням кількості випадків захворювання COVID-19.

Про це повідомляє News I.

У деяких районах Лондона коронавірусом хворіє кожен двадцятий житель, і міські служби більше не можуть забезпечувати нормальний рівень реагування на надзвичайну ситуацію.

Влада вживає надзвичайних заходів, що передбачають негайне залучення 75 поліцейських для керування автомобілями швидкої допомоги. Ще 125 поліцейських будуть знаходитись у резерві - їх будуть залучати, якщо ситуація погіршиться.

При цьому служба швидкої допомоги Лондона вже використовує пожежників для керування автомобілями "швидких".

У Британії зафіксували 68 035 нових випадків COVID і 1 325 летальних випадків. Це найбільший добовий показник з початку пандемії.

Нагадаємо, напередодні мер Лондона Садок Хан оголосив про надзвичайну ситуацію в місті з-за загрози переповнення лікарень через коронавірус.

Крім того, з 5 січня по всій території Сполученого Королівства почав діяти третій локдаун з початку пандемії. До середини лютого будуть закриті більшість шкіл, людям буде дозволено залишати вдома лише у виняткових випадках - при поході в магазин, аптеку, лікарню або для поїздки на роботу.

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