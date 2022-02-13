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В Лондоне рухнул дом, пострадало более 10 человек

Автор: Анна Полисученко

В Лондоне частичного обрушилось здание. Пострадали 13 человек, из них четверо госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Лондонской пожарной команды.

"Находясь в тесном сотрудничестве со столичными экстренными службами, мы оказали помощь 13 пострадавшим. Трое были тяжело ранены, десять пострадали в меньшей степени. Четыре человека были госпитализированы в местные больницы и травмпункты", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в баре Two More Years в 16:44 по местному времени. Отмечается, что около 50 человек смогли сами выбраться из здания.

Ранее мы писали, что в Лондоне двухэтажный автобус с детьми врезался в дом, есть пострадавшие.

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Лондон