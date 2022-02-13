У Лондоні обвалився будинок, постраждало більше 10 осіб

У Лондоні часткового обвалилася будівля. Постраждали 13 осіб, з них четверо госпіталізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Лондонської пожежної команди.

"Перебуваючи в тісній співпраці зі столичними екстреними службами, ми надали допомогу 13 постраждалим. Троє були важко поранені, десять постраждали в меншій мірі. Чотири людини були госпіталізовані в місцеві лікарні і травмпункти", - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався в барі Two More Years о 16:44 за місцевим часом. Відзначається, що близько 50 осіб змогли самі вибратися з будівлі.