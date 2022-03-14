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В Лондоне протестующие захватили особняк российского олигарха

Автор: Сергей Пышкин

Протестующие против войны захватили особняк российского олигарха Олега Дерипраски. Миллиардер находится в санкционном списке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ITV.

Протестующие развернули баннеры с надписями “Эта собственность освобождена”.

Фото: в Лондоне протестующие захватили особняк российского олигарха (Getty Images)

"Полиция была вызвана вскоре после 03:00 (по киевскому времени) в понедельник, 14 марта, к жилому дому на Белгрейв-сквер, SW1. Офицеры прибыли и обнаружили, что несколько человек проникли внутрь и повесили транспаранты из окон наверху. Офицеры остаются на месте”, - пишут правоохранители.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил новый пакет санкций против Российской Федерации.

Война России против Украины продолжается девятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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