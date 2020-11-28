В Лондоне прошли протесты против карантина, есть задержанные

В субботу, 28 ноября, в столице Великобритании Лондоне прошли акции протеста против карантина и вакцинации. В ходе протестов правоохранители задержали 60 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Правоохранители выстроились на нескольких улицах торгового района Вест-Энд в центре Лондона и противостояла толпам протестующих в парке Сент-Джеймс, недалеко от Вестминстера.

К протестующим против карантина присоединились группы, выступающие против вакцины от COVID-19.

"Толпы продолжают протестовать и собираться в окрестностях Оксфорд-Серкус и Риджент-стрит. Мы призываем людей покинуть этот район и вернуться домой. В противном случае вам могут грозить арест или принудительные меры", - сообщили в полиции.

В акции участвовали около 300-400 человек.

Напомним, с 3 декабря Британия переходит на трехуровневую систему местных ограничений.

Кроме того, власти Великобритании обсуждают введение "ковидных" паспортов для тех, кто привился от коронавируса. Их владельцы смогут свободно перемещаться по стране в условиях карантинных ограничений.