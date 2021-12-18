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В Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за штамма "Омикрон"

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Лондон, Суббота 18 декабря 2021 19:18
В Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за штамма "Омикрон" Фото: мэр Лондона Садик Хан (flickr.com/sadiqkhanmp)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Мэр Лондона Садик Хан объявил в столице Великобритании чрезвычайное положение. Решение принято в связи с ростом числа случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение (в Лондоне - ред.)", - сказал Садик Хан.

По его словам, в последние дни в городе наблюдается увеличение числа случаев госпитализации зараженных коронавирусом. Мэр также добавил, что в британской столице доминирует штамм "Омикрон" и в ближайшее время городские больницы могут оказаться переполнены пациентами.

Напомним, последний раз чрезвычайное положение из-за коронавируса в Лондоне объявлялось в начале января.

Отметим, 16 декабря Британское агентство по безопасности здоровья объявило, что штамм "Омикрон" стал доминирующим в Лондоне.

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