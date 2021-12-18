У Лондоні оголосили надзвичайну ситуацію через штам "Омікрон"
Мер Лондона Садік Хан оголосив у столиці Великобританії надзвичайний стан. Рішення прийнято у зв'язку із зростанням числа випадків зараження штамом коронавірусу "Омікрон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Після консультацій з фахівцями я прийняв рішення оголосити сьогодні надзвичайний стан (у Лондоні - ред.)", - сказав Садік Хан.
За його словами, в останні дні в місті спостерігається збільшення числа випадків госпіталізації заражених коронавірусом. Мер також додав, що в британській столиці домінує штам "Омікрон" і найближчим часом міські лікарні можуть виявитися переповнені пацієнтами.
Нагадаємо, останній раз надзвичайний стан через коронавірус у Лондоні оголошувалося на початку січня.
Зазначимо, 16 грудня британське агентство з безпеки здоров'я оголосило, що штам "Омікрон" став домінуючим у Лондоні.