В Лондоне неизвестный с ножом совершил 4 нападения на прохожих

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Двое раненных находятся в критическом состоянии

В Лондоне правоохранители занимаются поиском мужчины, который совершил 4 нападения с ножом на прохожих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В полиции рассказали, что нападения начались вечером в субботу, 30 марта, и продолжились утром воскресенья. Двое из жертв нападения находятся в больнице в критическом состоянии. Вместе с тем правоохранители считают, что эти нападения не связаны с терроризмом.

Британский детектив Стюарт Смилли заявил, что в полиции считают, что жертвы "были выбраны наугад", так как были одинокими и уязвимыми к нападению.

Также правоохранители предупреждают граждан, что в районе Эмонтона на севере Лондона будет активизирована работа всех полицейских, которые занимаются поиском нападавшего.

Напомним ранее РБК-Украина сообщало, что в Норвегии мужчина с ножом напал на персонал школы. В результате нападения пострадали четыре человека - учитель и три сотрудника школы, по данным местной полиции, нападавшего задержали на месте, а раненых доставили в больницу.