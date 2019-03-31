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У Лондоні невідомий з ножем скоїв 4 напади на перехожих

Новини » Надзвичайні події    31.03.2019 - 16:44
У Лондоні невідомий з ножем скоїв 4 напади на перехожих
Ілюстративне фото (twitter.com/BTP)

Двоє поранених перебувають у критичному стані

У Лондоні правоохоронці займаються пошуком чоловіка, який скоїв 4 напади з ножем на прохожих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

У поліції розповіли, що напади почалися увечері в суботу, 30 березня, і продовжилися вранці неділі. Двоє з жертв нападу знахоядться в лікарні в критичному стані. Разом з тим правоохоронці вважають, що ці напади не пов'язані з тероризмом.

Британський детектив Стюарт Сміллі заявив, що у поліції вважають, що жертви "були обрані навмання", так як були самотніми і вразливими до нападу.

Також правоохоронці попереджають громадян, що в районі Емонтона на півночі Лондона буде активізована робота всіх поліцейських, які займаються пошуком нападника.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Норвегії чоловік з ножем напав на персонал школи. В результаті нападу постраждали чотири людини - вчитель і три співробітники школи, за даними місцевої поліції, нападника затримали на місці, а поранених доставили в лікарню.

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