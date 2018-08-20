В результате нападение пострадали два человека

В Лондоне неизвестный с молотком напал на прохожих, в результате две женщины серьезно пострадали. Об этом сообщает The Telegraph.

Так, инцидент произошел в районе Гринвич, нападавший нанес женщинам удары предположительно молотком. Обе пострадавшие 30 и 64 лет доставлены в больницу в критическом состоянии.

Позже полиция объявила в розыск подозреваемого в совершении преступления по имени Джо Ксереб. О нем известно, что он страдает психическим расстройством. Подозреваемый мужчина вскоре был арестован по подозрению в покушении на убийство.

Кроме того, в полиции опубликовали фотографию 27-летнего подозреваемого.

Greenwich hammer attack: Woman ‘left with face hanging off’ after attacker on pushbike 'calmly swung weapon' https://t.co/Z5hF7SnZxP pic.twitter.com/IQYROMvhQL — Jamilia Brane (@JamiliaBrane) August 19, 2018

Appeal to trace man following critical attack on two women in #Greenwich - Call 999 if you see Joe Xuereb, 27, of Greenwich - he should not be approached by members of the public https://t.co/Bj7rwR6h3g pic.twitter.com/A0RkkUB6O9 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 19, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемому в наезде на пешеходов в Лондоне (Великобритания), который произошел 14 августа текущего года, предъявили обвинения.

Отмечено, что 29-летнему Салиху Кхатеру 18 августа было предъявлено обвинение по двух статьях о покушении на убийство. Так, он обвиняется в покушении на убийство представителей общественности и покушении на убийство полицейских. Судебное заседание по делу назначено на 20 августа.