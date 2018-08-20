В Лондоне неизвестный с молотком напал на прохожих

Новости Происшествия 20.08.2018 - 00:22
Фото: полиция Лондона (news.met.police.uk)
Фото: полиция Лондона (news.met.police.uk)

В результате нападение пострадали два человека

В Лондоне неизвестный с молотком напал на прохожих, в результате две женщины серьезно пострадали. Об этом сообщает The Telegraph.

Так, инцидент произошел в районе Гринвич, нападавший нанес женщинам удары предположительно молотком. Обе пострадавшие 30 и 64 лет доставлены в больницу в критическом состоянии.

Позже полиция объявила в розыск подозреваемого в совершении преступления по имени Джо Ксереб. О нем известно, что он страдает психическим расстройством. Подозреваемый мужчина вскоре был арестован по подозрению в покушении на убийство.

Кроме того, в полиции опубликовали фотографию 27-летнего подозреваемого.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемому в наезде на пешеходов в Лондоне (Великобритания), который произошел 14 августа текущего года, предъявили обвинения.

Отмечено, что 29-летнему Салиху Кхатеру 18 августа было предъявлено обвинение по двух статьях о покушении на убийство. Так, он обвиняется в покушении на убийство представителей общественности и покушении на убийство полицейских. Судебное заседание по делу назначено на 20 августа.

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