У Лондоні невідомий з молотком напав на перехожих

Новини Надзвичайні події 20.08.2018 - 00:22
Фото: поліція Лондона (news.met.police.uk)
Фото: поліція Лондона (news.met.police.uk)

У результаті нападу постраждали дві людини

У Лондоні невідомий з молотком напав на перехожих, у результаті серйозно постраждали дві жінки. Про це повідомляє The Telegraph.

Так, інцидент стався в районі Грінвіч, нападник завдав жінкам удари імовірно молотком. Обидві постраждалі 30 і 64 років, доставлені в лікарню в критичному стані.

Пізніше поліція оголосила в розшук підозрюваного в скоєнні злочину по імені Джо Ксереб. Про нього відомо, що він страждає психічним розладом. Підозрюваний чоловік незабаром був арештований за підозрою в замаху на вбивство.

Крім того, в поліції опублікували фотографію 27-річного підозрюваного.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підозрюваному в наїзді на пішоходів в Лондоні (Великобританія), який відбувся 14 серпня поточного року, пред'явили звинувачення.

Зазначено, що 29-річному Салиху Кхатеру 18 серпня було пред'явлено звинувачення по двох статтях про замах на вбивство. Так, він звинувачується в замаху на вбивство представників громадськості та замаху на вбивство поліцейських. Судове засідання у справі призначено на 20 серпня.

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