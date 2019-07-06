В Лондоне катер с туристами врезался в Вестминстерский мост

В Лондоне экскурсионный катер с туристами в субботу 6 июня врезался в Вестминстерский мост. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter полиции Лондона.

Сообщается, что на месте работали пожарные. Также к месту события выехали местные власти. В результате аварии никто не пострадал. Мост временно закрыли.

В полиции отмечают, что инцидент не связан с терроризмом.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Грузии, в регионе Тушети, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля с туристами. В результате аварии один человек погиб и один получил ранения. Причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

Как известно, 29 мая на реке Дунай в Будапеште (Венгрия) произошла авария туристического катера, на котором находились 32 пассажира и двое членов экипажа. Большинство пассажиров судна были туристы из Южной Кореи. Позже стало известно, что украинского капитана круизного теплохода, который столкнулся с туристическим катером, освободили под залог.