В Лондоне горит многоквартирное здание

15 пожарных автомобилей и около 100 пожарных отправлены для борьбы с огнем на севере Лондона

В Лондоне началcя масштабный пожар многоквартирного дома на севере города. Об этом сообщает CNN.

Около 100 пожарных и 15 машин были отправлены на ликвидацию происшествия.

Пожар происходит на пятом этажа здания. Представитель пожарной стации заявил, что пожар начался в квартире на четвертом этаже и перекинулся на крышу здания.

Пожар был виден за несколько километров по всему району. На данный момент причины пожара устанавливаются.

Фото: пожар в Лондоне

Fire in #WestHampstead. @LondonFire seem to have it under control, amazing work! pic.twitter.com/lQrosrax40