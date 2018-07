В Лондоні палає багатоквартирна будівля

15 пожежних авто та близько 100 пожежних відправлені для боротьби з вогнем на півночі Лондона

У Лондоні почалась масштабна пожежа багатоквартирного будинку на півночі міста. Про це повідомляє CNN.

Близько 100 пожежних та 15 автівок було відправлено на ліквідацію пригоди.

Пожежа відбувається на п'ятому поверху будівлі. Представник пожежної стації заявив, що пожежа почалась в квартирі на четвертому поверсі й перекинулась на дах будівлі.

Пожежу було видно за декілька кілометрів по усьому району. Наразі момент причини пожежі встановлюються.

Фото: пожежа в Лондоні

Fire in #WestHampstead. @LondonFire seem to have it under control, amazing work! pic.twitter.com/lQrosrax40