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В Лондоне двухэтажный автобус с детьми врезался в дом, есть пострадавшие

Автор: Анна Полисученко

В Лондоне двухэтажный автобус с детьми врезался в жилой дом. В доме также находятся магазин и электрическая подстанция.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sky News.

Авария произошла утром на северо-востоке Лондона в районе Чингфорд.

Водитель автобуса оказался в ловушке из-за травм, его пришлось освобождать с помощью специального оборудования. Всего в результате столкновения пострадали 19 человек. Пятерых травмированных доставили в больницу, среди них двое взрослых и трое детей.

На момент ликвидации последствий аварии было перекрыто несколько дорог на перекрестке Селвин-авеню и Винчестер-роуд.

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Лондон