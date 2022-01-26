В Лондоне двухэтажный автобус с детьми врезался в дом, есть пострадавшие

В Лондоне двухэтажный автобус с детьми врезался в жилой дом. В доме также находятся магазин и электрическая подстанция.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Sky News .

Авария произошла утром на северо-востоке Лондона в районе Чингфорд.

Водитель автобуса оказался в ловушке из-за травм, его пришлось освобождать с помощью специального оборудования. Всего в результате столкновения пострадали 19 человек. Пятерых травмированных доставили в больницу, среди них двое взрослых и трое детей.

На момент ликвидации последствий аварии было перекрыто несколько дорог на перекрестке Селвин-авеню и Винчестер-роуд.