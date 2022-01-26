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У Лондоні двоповерховий автобус з дітьми врізався в будинок, є постраждалі

Автор: Анна Полисученко

У Лондоні двоповерховий автобус з дітьми врізався в житловий будинок. У будинку також знаходяться магазин і електрична підстанція.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

Аварія сталася вранці на північному сході Лондона в районі Чингфорд.

Водій автобуса опинився в пастці через травми, його довелося звільняти за допомогою спеціального обладнання. Всього в результаті зіткнення постраждали 19 осіб. П'ятьох травмованих доставили в лікарню, серед них двоє дорослих і троє дітей.

На момент ліквідації наслідків аварії було перекрито кілька доріг на перехресті Селвін-авеню і Вінчестер-роуд.

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Лондон