У Лондоні двоповерховий автобус з дітьми врізався в будинок, є постраждалі

У Лондоні двоповерховий автобус з дітьми врізався в житловий будинок. У будинку також знаходяться магазин і електрична підстанція.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.
Аварія сталася вранці на північному сході Лондона в районі Чингфорд.
Водій автобуса опинився в пастці через травми, його довелося звільняти за допомогою спеціального обладнання. Всього в результаті зіткнення постраждали 19 осіб. П'ятьох травмованих доставили в лікарню, серед них двоє дорослих і троє дітей.
На момент ліквідації наслідків аварії було перекрито кілька доріг на перехресті Селвін-авеню і Вінчестер-роуд.