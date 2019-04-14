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В Лондоне арестовали напавшего на авто посла Украины

Новости » Происшествия    14.04.2019 - 13:47
В Лондоне арестовали напавшего на авто посла Украины
Фото: место нападения (twitter.com/KatayamaHiroaki)

Задержанный находится в центральном полицейском участке Лондона

Полиция Лондона взяла под стражу человека, который вчера совершил умышленный таран служебного автомобиля посла Украины в Британии Натальи Галибаренко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Лондона.

В полиции сообщили, что был задержан мужчина 40 лет, которому выдвинуты обвинения в покушении на убийство полицейских, а также в нанесении ущерба.

После задержания мужчина сначала доставили в городскую больницу, где было установлено, что он не пострадал. После этого его доправили в центральный полицейский участок Лондона.

Также правоохранители добавили, что данный инцидент не рассматривается как террористический.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Лондоне напали на автомобиль посла Украины. Полицейские Британии в районе Холланд-парк, где находятся посольства Украины, Греции, Камеруна, со стрельбой задержали водителя автомобиля, который врезался в автомобиль посла Украины. Представители посольства Украины не смогли уточнить имя или национальность задержанного.

 

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