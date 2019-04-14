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У Лондоні заарештували нападника на авто посла України

Новини » Надзвичайні події    14.04.2019 - 13:47
У Лондоні заарештували нападника на авто посла України
Фото: місце нападу (twitter.com/KatayamaHiroaki)

Затриманий знаходиться в центральній поліцейській дільниці Лондона

Поліція Лондона взяла під варту людину, яка вчора скоїла умисний таран службового автомобіля посла України в Британії Наталії Галибаренко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Лондона.

У поліції повідомили, що був затриманий чоловік 40 років, якому висунуто звинувачення в замаху на вбивство поліцейських, а також в нанесенні збитку.

Після затримання чоловік спочатку доправили у міську лікарню, де було встановлено, що він не постраждав. Після цього його доправили в центральний поліцейський відділок Лондона.

Також правоохоронці додали, що даний інцидент не розглядається як терористичний.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Лондоні напали на автомобіль посла України. Поліцейські Британії в районі Холланд-парк, де знаходяться посольства України, Греції, Камеруну, зі стріляниною затримали водія автомобіля, який врізався в автомобіль посла України. Представники посольства України не змогли уточнити ім'я або національність затриманого.

 

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