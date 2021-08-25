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В Лондоне 20% госпитализированных с COVID-19 – это молодежь

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Великобритания, Среда 25 августа 2021 04:32
В Лондоне 20% госпитализированных с COVID-19 – это молодежь Фото: в Лондоне молодежь попадает в больницы с COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Лондоне 20% пациентов, госпитализированных с COVID-19 не достигли 35-летнего возраста. Власти предупредили молодежь о необходимости сделать прививку как можно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам мэра Лондона Садик Хан, 20% людей, находящихся в больнице с COVID, это люди в возрасте от 18 до 34 лет. Это не означает, что от COVID-19 умирает больше молодых людей, чем раньше, но это подчеркивает, что даже молодые люди могут серьезно заболеть.

В своем обращении к жителям Лондона Хан подчеркнул, что молодость не спасает их от коронавируса. Это значит, что вакцинацию нужно пройти как можно быстрее.

"Молодость - это не иммунитет от COVID. В настоящее время более 20% больных, находящихся в больнице с вирусом, находятся в возрасте от 18 до 34 лет. Вакцинация - лучший способ снизить риск серьезных заболеваний. Если вы еще не приняли обе дозы, не ждите - закажите их сегодня", - отметил мэр.

Напомним, что в Великобритании заболевших коронавирусом проверят на антитела. Правительство запустило новую программу.

Ранее сообщалось, что в США в школах возникли проблемы из-за вспышек коронавируса. Некоторые их них закрывают полностью, переводя детей на смешанное обучение.

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