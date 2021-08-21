В мире зафиксировали 700 тысяч новых случаев COVID-19: лидируют США и Британия

За сутки, 19 августа, у 682 202 человек в мире обнаружили COVID-19. В частности, в США - 151 108 заражений, в Великобритании - 37 314, в Индии - 34 296.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на данные сайта Worldometers .

В Бразилии - 33 887, в Иране - 28 833.

Украина, где 1600 новых больных, на 49 месте в мире между Гондурасом и Сербией. В Европе Украина на 14 месте.

10205 человек в мире за сутки умерли от коронавируса. По этому показателю Украина на 37 месте в мире и на 7 в Европе.