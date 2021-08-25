У Лондоні 20% госпіталізованих з COVID-19 - це молодь

За словами мера Лондона Садік Хан, 20% людей, які перебувають у лікарні з COVID, це люди у віці від 18 до 34 років. Це не означає, що від COVID-19 помирає більше молодих людей, ніж раніше, але це підкреслює, що навіть молоді люди можуть серйозно захворіти.

У своєму зверненні до жителів Лондона Хан підкреслив, що молодість не рятує їх від коронавірусу. Це означає, що вакцинацію потрібно пройти якомога швидше.

"Молодість - це не імунітет від COVID. Зараз понад 20% хворих, які перебувають у лікарні з вірусом, перебувають у віці від 18 до 34 років. Вакцинація - найкращий спосіб знизити ризик серйозних захворювань. Якщо ви ще не прийняли обидві дози, не чекайте - замовте їх сьогодні", - зазначив мер.