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Лондон заблокировал продажу платины и палладия с российских заводов

Фото: платина и палладий с российских заводов запрещены для продажи в Лондоне (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Лондонский рынок платины и палладия (LPPM) заблокировал российские аффинажные заводы для продажи двух металлов. Это решение означает, что платина и палладий, произведенные этими заводами после 8 апреля, запрещены для торговли на крупнейшем в мире рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Россия производит около 10% мирового предложения платины и от 25% до 30% палладия. Эти два металла в основном используются автопроизводителями для снижения вредных выбросов. Платина также используется в других отраслях промышленности, в ювелирных изделиях и для инвестиций.

В заявлении LPPM говорится, что его руководящий комитет пересмотрел список аккредитованных заводов с в связи с событиями в Украине. LPPM заявил, что немедленно приостановит работу обоих аккредитованных им российских заводов, ОАО "Красцветмет" и Приокского завода цветных металлов.

Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA), торговая группа, схожая с LPPM, в начале марта исключила российские аффинажные заводы из своих списков поставки, фактически заблокировав торговлю новым российским золотом и серебром.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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