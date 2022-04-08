RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лондон заблокував продаж платини і паладію з російських заводів

Фото: платина і паладій з російських заводів заборонені для продажу в Лондоні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Лондонський ринок платини і паладію (LPPM) заблокував Російські афінажні заводи для продажу двох металів. Це рішення означає, що платина і паладій, вироблені цими заводами після 8 квітня, заборонені для торгівлі на найбільшому в світі ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія виробляє близько 10% світової пропозиції платини і від 25% до 30% паладію. Ці два метали в основному використовуються автовиробниками для зниження шкідливих викидів. Платина також використовується в інших галузях промисловості, в ювелірних виробах і для інвестицій.

У заяві LPPM йдеться, що його керівний комітет переглянув список акредитованих заводів с у зв'язку з подіями в Україні. LPPM заявив, що негайно призупинить роботу обох акредитованих ним російських заводів, ВАТ "Красцветмет" і Пріокского заводу кольорових металів.

Лондонська Асоціація ринку дорогоцінних металів( LBMA), ТОРГОВА ГРУПА, схожа з LPPM, на початку березня виключила Російські афінажні заводи зі своїх списків поставки, фактично заблокувавши торгівлю новим російським золотом і сріблом.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація