Лондон сохранил статус крупнейшего финансового центра мира

Далее в рейтинге идут Сингапур, Франкфурт, Париж, Гонконг и Токио.

В исследовании рассматривались пять областей, таких как цифровые навыки, регулирование и таланты.

"Политики Великобритании должны гарантировать, что ее бизнес по-прежнему будет пользоваться широким доступом к лучшим специалистам со всего мира. Выход из ЕС, прекращение свободы передвижения и введение новой иммиграционной системы нанесли ущерб восприятию Великобритании как привлекательной деловой среды для международных талантов в последние годы", - говорится в исследовании.

Общий налог для британских компаний, предоставляющих финансовые услуги, в частности для банков, также относительно высок, говорится в сообщении.