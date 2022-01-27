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Лондон сохранил статус крупнейшего финансового центра мира

Автор: Александр Белоус

Лондон остается крупнейшими мировым финансовым центром. В исследовании, проведенном корпорацией лондонского Сити, Нью-Йорк лишь немного отстает и сокращает разрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Далее в рейтинге идут Сингапур, Франкфурт, Париж, Гонконг и Токио.

В исследовании рассматривались пять областей, таких как цифровые навыки, регулирование и таланты.

"Политики Великобритании должны гарантировать, что ее бизнес по-прежнему будет пользоваться широким доступом к лучшим специалистам со всего мира. Выход из ЕС, прекращение свободы передвижения и введение новой иммиграционной системы нанесли ущерб восприятию Великобритании как привлекательной деловой среды для международных талантов в последние годы", - говорится в исследовании.

Общий налог для британских компаний, предоставляющих финансовые услуги, в частности для банков, также относительно высок, говорится в сообщении.

Напомним, по данным центра Z/Yen Group, Нью-Йорк сохранил первое место в индексе глобальных финансовых центров (GFCI). Лондон удерживает второе место в условиях конкуренции со стороны Шанхая и других азиатских центров.

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Лондон