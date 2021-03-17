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Лондон теряет позиции в рейтинге мировых финансовых центров

Новина українською → Среда 17 марта 2021 11:33
Лондон теряет позиции в рейтинге мировых финансовых центров Фото: биржа (facebook.com/NYSE)
Автор: Александр Белоус

Нью-Йорк сохранил первое место в индексе глобальных финансовых центров (GFCI). Лондон удерживает второе место в условиях конкуренции со стороны Шанхая и других азиатских центров.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс, составленный лондонским аналитическим центром Z / Yen Group и Китайским институтом развития, учитывает 143 критерия, предоставленные внешними источниками, такими как Всемирный банк, The Economist Intelligence Unit, ОЭСР и ООН.

Лондон теряет позиции в рейтинге мировых финансовых центров

Нью-Йорк удерживает верхнюю позицию с 764 баллами, в то время как Лондон потерял23 балла до 743 и всего на один балл опережает Шанхай.

Следующие пять позиций заняли азиатские финансовые центры, при этом два европейских центра замыкают первую десятку.

"Если Сингапур поднимется на четыре пункта, он станет вторым после Нью-Йорка. На вершине напряженно, и не время для самоуспокоения", - сказал Майкл Майнелли, исполнительный глава Z/Yen.

Азиатские финансовые центры - шесть из 10 крупнейших, три находятся в Европе, включая Франкфурт и Цюрих.

Франкфурт заменил Сан-Франциско в первой десятке, "возможно, извлекая выгоду от выхода Великобритании из Европейского союза", отмечается в публикации.

Напомним, в 2015 году Лондон отобрал у Нью-Йорка звание главного финансового центра мира

Отметим, столица Анголы Луанда возглавила рейтинг самых дорогих городов мира для иностранцев.

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