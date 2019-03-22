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Лондон проведет выборы в Европарламент, если не выйдет из ЕС к 23-26 мая

Новости » Политика    22.03.2019 - 16:32
Лондон проведет выборы в Европарламент, если не выйдет из ЕС к 23-26 мая
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ранее лидеры ЕС согласились с планом отсрочки Brexit

Британия будет обязана провести выборы в Европейский парламент (ЕП), которые назначены на 23-26 мая, если к этому времени Соединенное Королевство не покинет Евросоюз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговое заявление саммита ЕС.

В заявлении говорится, что "если Великобритания все еще будет являться государством - членом ЕС к 23-26 мая 2019 года, то она будет обязана провести выборы в Европейский парламент".

Напомним, ранее сообщалось, что государства-члены ЕС согласовали план отсрочки процесса Brexit. Так, ЕС принял решение о переносе Brexit на 22 мая, если на следующей неделе парламент Великобритании одобрит двухстороннюю сделку. В случае, если этого не произойдет, ЕС предоставит более короткую отсрочку - до 12 апреля.

Глава Евросовета Дональд Туск заявив о достигнутом 27 государствами-членами согласии по ответу Великобритании на ее просьбу относительно выхода из ЕС.

Ранее координатор Европейского парламента по Brexit Ги Верхофстадт заявил, что Европарламент считает невозможным предоставление отсрочки по выходу Британии из ЕС после 23 мая, когда в странах ЕС начнутся выборы в Европарламент нового созыва. 

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