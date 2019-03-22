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Лондон проведе вибори в Європарламент, якщо не вийде з ЄС до 23-26 травня

Новини » Політика    22.03.2019 - 16:32
Лондон проведе вибори в Європарламент, якщо не вийде з ЄС до 23-26 травня
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Раніше лідери ЄС погодилися з планом відстрочки Brexit

Британія буде зобов'язана провести вибори в Європейський парламент (ЄП), які призначені на 23-26 травня, якщо до цього часу Сполучене Королівство не покине Євросоюз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумкову заяву саміту ЄС.

У заяві йдеться, що "якщо Великобританія все ще буде державою - членом ЄС до 23-26 травня 2019 роки, то вона буде зобов'язана провести вибори в Європейський парламент".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держави-члени ЄС погодили план відстрочення процесу Brexit. Так, ЄС прийняв рішення про перенесення Brexit на 22 травня, якщо наступного тижня парламент Великобританії схвалить двосторонню угоду. У разі, якщо цього не станеться, ЄС надасть більш коротку відстрочку - до 12 квітня.

Голова Євроради Дональд Туск заявив про досягнуту 27 державами-членами згідно з відповіді Великобританії на її прохання щодо виходу з ЄС.

Раніше координатор Європейського парламенту по Brexit Гі Верхофстадт заявив, що Європарламент вважає неможливим надання відстрочки виходу Британії з ЄС після 23 травня, коли в країнах ЄС почнуться вибори в Європарламент нового скликання.

Мей прокоментувала відстрочку Brexit Лідери ЄС погодилися з планом відстрочки Brexit
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