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Лондон почав збирати підлягаючі утилізації автомобілі для передачі Україні

П'ятниця 15 березня 2024 09:23
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Лондон почав збирати підлягаючі утилізації автомобілі для передачі Україні Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Лондоні відсьогодні почали збирати автомобілі, які не відповідають стандартам столичної зони низьких викидів (Ulez). Їх відправлятимуть в Україну, щоб підтримати гуманітарні та медичні потреби країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

У рамках ініціативи Transport for London, British-Ukrainian Aid (Bua) та посольства України, учасники програми утилізації Ulez можуть пожертвувати свій автомобіль в обмін на ту саму суму, яку вони отримали б в іншому випадку.

Автомобілі будуть використовуватися для перевезення вразливих груп населення, медичного персоналу та допомоги. Схема буде відкрита для всіх жителів Лондона, малих підприємств і благодійних організацій, що мають відповідні автомобілі, за умови їх наявності.

Мер Лондона виділив 210 млн фунтів стерлінгів на програму утилізації, в рамках якої власники автомобілів можуть отримати до 2 тисяч фунтів стерлінгів, а мотоциклів - 1 тисяч фунтів стерлінгів. Власники автомобілів з колясками можуть претендувати на 10 тисяч фунтів стерлінгів за утилізацію або 6 тисяч фунтів стерлінгів за модернізацію.

Лондонська служба швидкої допомоги також передає в дар Україні 50 списаних машин швидкої допомоги. Хоча її автомобілі не підлягають оплаті за проїзд в Ulez, вони перебувають у процесі виведення з експлуатації машин, які не відповідають вимогам.

Автомобілі для України

У середині лютого в Латвії почав діяти закон про конфіскацію автомобілів з російськими номерами. Конфісковані автомобілі росіян передаватимуть на потреби України.

До цього Латвія передавала Україні автомобілі, які відібрали у нетверезих водіїв. Сумарно країна відправила в Україну вже понад 270 таких автомобілів. За даними на середину грудня 2023 року, загальна вартість конфіскованих автомобілів оцінювалася майже 1 млн євро.

Передавати Україні конфісковані російські автомобілі планувала Литва. Голова Комітету Сейму з питань національної безпеки і оборони Литви Лаурінас Касчюнас заявляв, що росіяни мають час до середини березня, щоб вивезти свої авто з країни.

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