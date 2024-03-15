Лондон начал собирать подлежащие утилизации автомобили для передачи Украине

В Лондоне с сегодняшнего дня начали собирать автомобили, которые не соответствуют стандартам столичной зоны низких выбросов (Ulez). Их будут отправлять в Украину, чтобы поддержать гуманитарные и медицинские нужды страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В рамках инициативы Transport for London, British-Ukrainian Aid (Bua) и посольства Украины, участники программы утилизации Ulez могут пожертвовать свой автомобиль в обмен на ту же сумму, которую они получили бы в противном случае.

Автомобили будут использоваться для перевозки уязвимых групп населения, медицинского персонала и помощи. Схема будет открыта для всех жителей Лондона, малых предприятий и благотворительных организаций, имеющих подходящие автомобили, при условии их наличия.

Мэр Лондона выделил 210 млн фунтов стерлингов на программу утилизации, в рамках которой владельцы автомобилей могут получить до 2 тысяч фунтов стерлингов, а мотоциклов - 1 тысяч фунтов стерлингов. Владельцы автомобилей с колясками могут претендовать на 10 тысяч фунтов стерлингов за утилизацию или 6 тысяч фунтов стерлингов за модернизацию.

Лондонская служба скорой помощи также передает в дар Украине 50 списанных машин скорой помощи. Хотя ее автомобили не подлежат оплате за проезд в Ulez, они находятся в процессе вывода из эксплуатации машин, не соответствующих требованиям.

Автомобили для Украины

В середине февраля в Латвии начал действовать закон о конфискации автомобилей с российскими номерами. Конфискованные автомобили россиян будут передаваться на нужды Украины.

До этого Латвия передавала Украине автомобили, которые отобрали у нетрезвых водителей. Суммарно страна отправила в Украину уже более 270 таких автомобилей. По данным на середину декабря 2023 года, общая стоимость конфискованных автомобилей оценивалась почти в 1 млн евро.

Передавать Украине конфискованные российские автомобили планировала и Литва. Глава Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринас Касчюнас заявлял, что у россиян будет время до середины марта, чтобы вывезти свои авто из страны.

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