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Лондон під загрозою через можливий спалах кору: що стало причиною

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Лондон, Неділя 16 липня 2023 03:38
Лондон під загрозою через можливий спалах кору: що стало причиною Фото: у Лондоні можливий спалах кору (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Управління охорони здоров'я Великобританії попередило, що Лондон може зіткнутися зі спалахом кору, що призведе до 160 000 випадків через низький рівень вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними Агенства з охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA), в Англії зростає кількість випадків захворювання на кір: у першій половині року їх було 128. Для порівняння, за весь 2022 рік зафіксували 54.

Дві третини зі 128 випадків зафіксували Лондоні через нижчий рівень вакцинації в столиці. В організації кажуть, що ризик великого спалаху кору за межами Лондона низький, але існує більша ймовірність концентрованих спалахів серед невакцинованих громад і серед молоді. Люди віком від 19 до 25 років знаходяться в зоні особливого ризику.

"Кір поширюється дуже легко, але йому можна запобігти. Через тривале неоптимальне застосування вакцини зараз існує дуже реальний ризик побачити великі спалахи в Лондоні", - зазначила консультант-епідеміолог UKHSA Ванесса Саліба.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 85% п’ятирічних дітей в Англії отримують обидві дози щеплень від кору, що нижче 95%, необхідних для запобігання спалахів.

Кір в Україні

На початку березня, в Україні виявили два випадки кору, це були діти з однієї родини. У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що для того щоб захиститись від кору, треба зробити дві дози вакцини.

"Якщо вашій дитині від 6 місяців, то за наявності епідемічних показань, можна ввести нульову дозу вакцини, яка не зараховується як перша доза вакцинації", - зазначають в МОЗ.

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